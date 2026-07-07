Policija je pokrenula inspekcije na svim pogođenim lokacijama i primenila standardne procedure za postupanje u slučajevima pretnji bombama, preneo je Novinite.

U Sofiji je evakuisana zgrada suda nakon što je oko 10.30 časova primljena dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, a policijske jedinice započele su pretragu objekta.

Iz predostrožnosti je ispražnjen i sud u Smoljanu nakon što su Okružni sud i Okružno tužilaštvo primili preteći imejl.

U Staroj Zagori sve institucije smeštene u zgradi suda privremeno su obustavile rad tokom sprovođenja bezbednosnih provera.

Zakazana ročišta su odložena i biće naknadno zakazana, dok će stranke o novim terminima biti blagovremeno obaveštene.

Slična upozorenja primljena su i u Blagoevgradu, gde policija nije naložila evakuaciju zgrade opštine, već je izvršila pregled prostorija dok su zaposleni nastavili sa radom.

Dodatne pretnje bombama prijavljene su i u Šumenu, gde su policijske ekipe takođe sprovele bezbednosne kontrole.

Najnoviji incidenti usledili su dan nakon sličnog talasa pretnji prijavljenih u više bugarskih gradova.

Među pogođenim mestima nalaze se Burgas, Jambol, Razgrad, Stara Zagora, Smoljan, Trgovište, Varna, Dobrič, Silistra, Veliko Trnovo, Blagoevgrad, Loveč, Pazardžik, Vidin, Haskovo, Sofijska oblast, Krdžali, Šumen, Pleven, Montana i Gabrovo.

Preteće poruke poslate su na zvanične imejl adrese institucija tokom prepodneva.

Zaposleni i posetioci evakuisani su iz više objekata, prenosi Tanjug.