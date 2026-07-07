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Uznemirujuće! Izraelski policajac baca šok-bombu u auto sa Palestincima pa blokira vrata da vozač ne izađe, a onda puca na putnike!

Pripadnik izraelske granične policije suspendovan je nakon što je bacio šok-bombu u automobil na Zapadnoj obali

 
Autor:  Milica Krstić
07.07.2026.11:56
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Uznemirujuće! Izraelski policajac baca šok-bombu u auto sa Palestincima pa blokira vrata da vozač ne izađe, a onda puca na putnike!
Printscreen/Youtube
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Pripadnik izraelske granične policije suspendovan je sa dužnosti nakon što je objavljen snimak na kojem se vidi kako baca šok-bombu u automobil u izbegličkom kampu Kalandija na okupiranoj Zapadnoj obali, a potom sprečava vozača da izađe iz vozila, piše izraelski portal Ynet.

Portal Ynet objavio je snimak incidenta koji su zabeležile nadzorne kamere. Na njemu se vidi kako policajac prilazi parkiranom automobilu i viče na osobe koje se nalaze unutra. Nakon kraće verbalne rasprave, policajac ubacuje šok-bombu u vozilo, koja ubrzo eksplodira.

Rat u Izraelu

Dvojica putnika sa zadnjeg sedišta odmah otvaraju vrata i beže iz automobila ispunjenog dimom. Policajac, međutim, blokira vozačeva vrata, oslanjajući se na njih kako bi sprečio vozača da izađe.

Posle nekoliko trenutaka se udaljava, uperi oružje u putnike koji su pobegli i puca ka njima dok oni, sa podignutim rukama, traže zaklon iza vozila. Policajac zatim odlazi, psujući dvojicu muškaraca.

Rat u Izraelu

Prema navodima portala Ynet, niko nije povređen, uključujući i vozača kojem je bilo onemogućeno da napusti automobil. Izraelska policija saopštila je da je pokrenula istragu o incidentu i da je pripadnik granične policije do daljeg udaljen sa dužnosti.

- Snimak prikazuje postupanje koje nije u skladu sa propisanim procedurama. Zbog toga je slučaj prosleđen Odeljenju za unutrašnje policijske istrage radi daljeg postupanja - navodi se u saopštenju policije.

(Alo.rs/Index.hr/

 
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