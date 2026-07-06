Nakon što je u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan uhapšeni pripadnik vračarskog klana, N. M. (31), koji je pre tri dana uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, iz tužilaštva su se oglasili saopštenjem.



- On je dana 3. jula oko 19.10 časova, u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu, nakon mimoilaženja, sustigao vozilo kojim je upravljao oštećeni D.J. (46), pretnjom pištoljem primorao oštećenog da zaustavi vozilo te je ugrozio njegovu sigurnost pretnjom da će napasti na život i telo njega i njemu bliskih lica, zatim udarao u vetrobransko staklo kojom prilikom se posekao da bi krvlju na haubi vozila oštećenog napisao slova "VR", te je takvim vršenjem nasilja teže remetio javni red i mir - piše u saopštenju tužilaštva, u kom se dodaje:



- Dana 06. jula, tj. danas, javni tužilac je saslušao osumnjičenog na okolnost krivičnih dela koja su mu stavljena na teret i nakon što je izneo odbranu, Prvom osnovnom sudu u Beogradu, predložio je da se prema osumnjičenom odredi pritvor, jer prema mišljenju tužilaštva postoje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati postupak uticajem na svedoke, kao i osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Tužilaštvo će, kako se dalje navodi u saopštenju, u toku dokaznog postupka prikupiti dokaze na osnovu kojih će se utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.

Podsetimo, sumnja se da je N.M. 3. jula 2026. godine, oko 19.10 časova u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu, motociklom preprečio put jednom građaninu, prišao njegovom vozilu, uperio pištolj u njegovom pravcu, a potom pištoljem udarao u vetrobransko staklo kojom prilikom se i posekao.

Nakon toga je na haubi tog vozila svojom krvlju, ispisao "VR", a potom se udaljio sa lica mesta.