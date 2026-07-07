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Dve osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na severoistoku Ukrajine, saopštio je načelnik regionalne vojne uprave Oleg Grigorov. Broj poginulih u ruskom masovnom udaru u Kijevu porastao je na 16, dok je 58 osoba ranjeno.

Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je došlo do sekundarne detonacije eksploziva u vojnom objektu blizu Kijeva i naredio istragu.

Kontakti između Rusije i Sjedinjenih Država nisu prekinuti i biće nastavljeni čak i ako SAD promeni stav o Ukrajini, potvrdio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov.

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Rjabkov: Rusija neće prekidati kontakte sa SAD o Ukrajini



Rusija nema planove da prekine kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Ukrajinom, a dijalog dve zemlje nastavlja se svakodnevno na različitim nivoima, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

"Ne, nikada ništa ne ograničavamo. Održavamo kontakte u svakom slučaju", rekao je Rjabkov novinarima na marginama Škole za međunarodnu bezbednost PIR centra u Zvenigorodu u ponedeljak, odgovarajući na pitanje da li bi Moskva ograničila kontakte sa Vašingtonom ukoliko SAD promene svoj stav prema Ukrajini, prenose RIA Novosti. On je naveo da su ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio u redovnom kontaktu.

Ruske snage oborile više od 430 dronova koji su leteli ka Moskovskoj oblasti





Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći više od 430 dronova koji su leteli ka Moskovskoj oblasti, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin. "Većina je neutralisana na udaljenim prilazima", rekao je Sobjanjin u objavi na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Kako je naveo, 36 dronova je uništeno pri približavanju ruskoj prestonici. U međuvremenu, vršilac dužnosti gubernatora Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev saopštio je da su višestruki napadi ukrajinskih snaga pogodili Belgorod i Belgorodsku oblast.

Prema njegovim rečima, nije bilo žrtava, ali je prijavljen požar na jednom infrastrukturnom objektu.

"Nebo će odrediti ishod"

Zelenski kaže da će "nebo odrediti ishod rata". U intervjuu Fajnenšel tajmsu, istakao je, da se, iako je Rusija geografski veća i ima veću populaciju, rat već preselio u vazdušni prostor, gde je Ukrajina "već konkurentna".

