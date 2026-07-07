Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su S.D., zaposlenog u Policijskoj upravi u Kragujevu, u Odseku za registraciju vozila i vozačke dozvole zbog sumnje da je izvršio krivično delo - zloupotreba službenog položaja.

Sumnja se da je krivično delo izvršio i u ime V.M. iz Beograda za kojim je raspisana potraga od 27.novembra 2024. godine.

Navodno, S.D. je podneo i u sistem MUP-a obradio zahtev za izdavanje putne isprave tako što je uneo podatke A.Š. iz Kragujevca uz umetnutu fotografiju V.M. čime mu je omogućio nesmetano dobijanje putne isprave.

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