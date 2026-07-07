Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP – Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Požarevcu, uhapsili su D. J. (33) iz Požarevca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene trgovine.

Akciju su sproveli po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu.

Policija je kod osumnjičenog pronašla i privremeno oduzela veću količinu lekova i suplemenata za koje nije posedovao potrebnu dokumentaciju niti dokaze o poreklu.

Kako se sumnja, D. J. je ove preparate prodavao na improvizovanoj tezgi.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.