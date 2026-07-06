Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbiјanje kriminala, Odeljenja za suzbiјanje privrednog kriminala, u saradnji sa Policiјskom upravom u Požarevcu, a po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su D. Ј. (33) iz Požarevca, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo nedozvoljenja trgovina.

Policiјski službenici su pronašli i privremeno oduzeli veću količinu lekova i suplemenata bez potrebne dokumentaciјe i dokaza o poreklu koјe јe osumnjičeni prodavao na improvizovanoј tezgi.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.