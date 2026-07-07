Pitali su zeca:
"Zeko, koja ti je najveća želja?"
On malo promisli, pa reče:
"Naučiti igrati šah!"
Upitaše se svi:
"Zašto baš šah?"
Tek će zeko:
"Da pojedem lovca!"
Započnite jutro nasmejani uz Alo vic dana
Pitali su zeca:
"Zeko, koja ti je najveća želja?"
On malo promisli, pa reče:
"Naučiti igrati šah!"
Upitaše se svi:
"Zašto baš šah?"
Tek će zeko:
"Da pojedem lovca!"
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