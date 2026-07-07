Odluka Višeg suda u Nišu da posle dve godine ukine meru zabrane prilaska, sastajanja i komunikacije M.M.M. i M.M. iz Niške Banje sa sinom koji se nalazi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu jer 2023. godine sa 37 uboda nožem ubio svog školskog druga, Andreja Simića, izazvala je burnu reakciju Miće Smića, oca žrtve.

Mada još nije imao priliku da vidi sudsko rešenje, Mića Simić kaže da je sa njegovom sadržinom nezvanično upoznat, pa da smatra da je ova odluka doneta ishitreno, što može imati dalekosežne posledice po konačan ishod postupka koji se vodi protiv roditelja ubice, s obzirom na to da je njihov sin krivično neodgovoran jer je u vreme izvršenja dela imao 13 godina.

- Prema mom mišljenju, to nikako nije smelo da se desi jer postupak još nije pravnosnažno okončan. Tumačenje suda da su prestali zakonski razlozi za produženje mere jer je maloletnik saslušan po meni je usko gledanje. Ovaj postupak će sigurno biti nastavljen i pred Apelacionim sudom koji ima mogućnost da naloži ponovno suđenje ili da otvori raspravu iz kog razloga može da se ukaže potreba da ubica bude ponovo saslušan. U tom ponovljenom postupku, on može da promeni izjavu baš pod uticajem roditelja - ocenjuje Simić.

No, uticaj na sudsku postupak nije jedini razlog na koji ogorčeni otac ukazuje kao negativnu posledicu ukidanja ove mere, već kako ističe, komunikacija roditelja sa dečakom ubicom ni njemu ništa ne može dobro da donese.

- U situaciji kada se pred Osnovnim sudom u Nišu, a na predlog Centra za socijalni rad, vodi postupak za njihovo lišenje roditeljskog prava, po meni je potpuno nenormalno, želim da upotrebim baš tu reč i kontradiktorno, da se tim ljudima dopušta komunikacija sa sinom. Pa postupak se protiv njih vodi baš zbog niza propusta u roditeljstvu i niko ne može da me ubedi da će ponovni susret sa njim posle dve godine na njega pozitivno uticati. Šta će mu reći, kad ga sretnu - "Sine, ne brini, biće sve u redu!"? Ne bi me čudilo da im to budu prve reči. Stvari treba nazvati pravim imenom i ja smatram da imam pravo da to kažem. I reći ću ovo sada prvi put. Imam verodostojna doduše nezvanična saznanja da je dečak pre par meseci u toj ustanovi izazvao ozbiljan incident te da je tom prilikom bilo povređenih. Postavljam pitanje nadležnima, zbog čega se o tome ćuti. I zašto protiv njega nije pokrenut postupak za to što je uradio kada je sada krivično odgovoran jer ima 16 godina. I kako će ti roditelji koji su ga tako odgajili sada na njega pozitivno uticati - revoltiran je Simić.

Otac žrtve monstrouznog zločina komentarisao je i postupak za lišenje roditeljskog prava koji se vodi protiv roditelja dečaka ubice.

- Mada nisam upoznat sa tokom postupka, i ne znam u kojoj je fazi jer mi nismo stranka u tom odlučivanju, znam da odluka još nije doneta. S obzirom na to da ubica sada ima 16 godina, bojim se da će i taj postupak biti obesmišljen. Lako se može desiti da do pravnosnažnosti odluke proteknu i dve godine, on će data biti punoletan i čemu onda takva odluka koja neće apsolutno tada na njega imati uticaj - zaključio je Simić.

Sud je rešenje o ukidanju ove mere doneo 26. juna nakon glavnog pretresa u postupku protiv M.M. i M.M.M. koji se sudi zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu za koje je zaprećena kazna zatvora do 12 godina te za po jedno krivično delo zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica za šta mogu dobiti po još tri godine zatvora.

Sud je smatrao da više nema osnova za produženje ove mere jer je tinejdžer na poslednjem glavnom pretresu saslušan te da više ne postoji mogućnost da njegovi roditelji ometaju istragu uticajem na njega kao svedoka. Na ovo rešenje tužilaštvo ima pravo žalbe.

M.M. i M.M.M. je ova mera pravi put izrečena 26. februara 2024.godine i od tada je produžavana svaka tri meseca.

- Zabranjuje im se da mu prilaze, komuniciraju lično, preko trećih lica, poštom, mobilnim telefonom, elektronskom poštom, sms porukama, preko društvenih mreža i na bilo koji drugi način. Upozoravaju se da im može biti određena teža mera ako prekrše izrečenu zabranu, odnosno može im biti određen pritvor. Ova mera će trajati dok za tim postoji potreba a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanje osumnjičenih na izdržavanje krivične sankcije. Kontrolu poštovanja zabrane vršiće Policijska uprava u Nišu i Policijska uprava za grad Beograd - objašnjena je sadržina mere u sudskom rešenju.

Suđenje M.M. i M.M.M. biće nastavljeno 17. jula saslušanjem novih svedoka. Tužilaštvo je u optužnici navelo da su oni “u periodu od jula do 5. oktobra 2023. godine u Niškoj Banji, stavili na raspolaganje hladno oružje - noževe pogodne za nanošenje povreda svuda po kući, nadohvat svog maloletnog sina a koji je iskoristio laku dostupnost noževa te je istima doveo u opasnost život i telo maloletnog Andreja Simića”.

Predočeni dokazi o nasilnom ponašanju dečaka ubice

Jedan od krunskih dokaza protiv roditelja maloletnog ubice su fotografije načinjene pre zločina na kojima se vidi majka sa pištoljem, i dečak kako nožem "kolje" medveda igračku.

Kako saznajemo, i u njegovom mobilnom telefonu pronađeni su nasilni sadržaji, što takođe dokazuje da je predstavljao opasnost i pre zločina.

Njegovi otac i majka se tokom celog postupka brane ćutanjem. Uporedo sa krivičnim protiv njih se pred Osnovnim sudom u Nišu vodi postupak za lišenje roditeljskog prava.

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