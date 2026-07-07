Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf zahvalio je danas građanima na učešću u pogrebnoj povorci poginulog vođe Islamske revolucije Alija Hamneija, poručivši da će oni koji su izvršili agresiju na teritoriju Irana i koji su odgovorni za ubistva iranskih mučenika, biti kažnjeni za svoje postupke, dok će, kako je naveo, konačni čin osvete protiv "arogantnih sila" biti ostvaren oslobođenjem Svetog Kudsa (Jerusalima).

U poruci upućenoj građanima Irana, Kalibaf je naveo da je duboka tuga zbog gubitka njihovog vođe, kao i poslednji dan kada se njegovo telo nalazi u prestonici, pokazala jedinstvo i duhovnu snagu naroda u ovom, kako je ocenio, presudnom trenutku, prenosi Irna.

Istakao je da je iranski narod, koji je, kako je rekao, već 47 godina pokretačka snaga Islamske revolucije, tokom protekla četiri meseca iz večeri u veče iskazivao mržnju prema ubicama "mučenog imama" i zahtevao osvetu.

Nakon jučerašnje višesatne ceremonije ispraćaja u Teheranu, kojoj su prisustvovali milioni ljudi, posmrtni ostaci preminulog vrhovnog verskog lidera ajatolaha Alija Hamneija helikopterom prebačeni su u Kom, gde se u džamiji Džamkaran okupio veliki broj građana radi odavanja poslednje pošte.

Iranske vlasti najavile su da će komemoracije biti nastavljene sutra u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali, dok je za četvrtak planirana sahrana Hamneija u svetilištu imama Reze u Mašhadu.