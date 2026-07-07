Sin Zorana Uskokovića Skoleta, Zoran Uskoković (22) poznat pod nadimkom Skole mlađi ili mali Skole, ubijen je 29. januara 2021 godine u Borskoj ulici na Kanarevom brdu, nedaleko od stana u kom mu žive očuh i majka. Ubijen je u sačekuši tokom poslepodneva, a njegovo telo iza samoposluge su pronašli radnici radnje tek oko 5.30 sati narednog jutra. Danas se očekuje presuda za njegovo ubistvo.

Nakon tri i po godine od ubistva, u oktobru prošle godine, uhapšeni su osumnjičeni za zločin. Saopšteno je da je "pala" navodna organizovana kriminalna grupa, za koju postoji sumnja da su njeni pripadnici izvršili krivična dela teško ubistvo i udruživanje radi vršenja krivičnih dela. Uhapšeni su Nikola Živanović (45), Miloš Krstić (38), Aleksa Dimitrov (31) i Vladimir Babić (39). Oni će danas u Specijalnom sudu čuti prvostepenu presudu.

Sumnja se da je kriminalna grupa, čiji je organizator bio Živanović, a pripadnici Krstić, Dimitrov i Babić, kao i Aleksandar Nikolić, koji se nalazi u bekstvu, ubili Uskokovića. Navedeno je da je osumnjičeni Krstić, po nalogu vođe grupe, maskirao u starijeg muškarca tako što je stavio silikonsku masku i iz neposredne blizine pucao u Uskokovića. Osumnjičeni Dimitrov, Babić i Nikolić se sumnjiče da su po nalogu Živanovića pružili logističku podršku pre i nakon izvršenja ovog teškog ubistva.

Tokom pretresa stanova osumnjičenih pronađena su dva pištolja i narkotici.

Podsetimo, kako je dan nakon hapšenja saopštilo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, kriminalna grupa delovala je u periodu od 8. oktobra 2020, do 7. februara 2021. godine sa ciljem da se iz bezobzirne osvete života liši Zoran Uskoković. Četvorica uhapšenih branili su se ćutanjem i određen im je pritvor.

Osumnjičeni su, kao i mnogi kriminalci pre njih, "pali" jer su koristili kriptovanu aplikaciju "Skaj", misleći da njihova komunikacija tako neće biti otkrivena. Međutim, pripadnici Evropola dekodirali su aplikaciju, te se tako došlo do poruka koje su članovi kriminalne grupe razmenjivali, što je dovelo i do njihove identifikacije.

- Znaš buraz, ja moram da zaustavim napada, nemam izbora. Gađaju me slinavci zoljom, jedno delo nemaju u životu. Mator sam ja konj da se deca sprdaju sa mnom. To je jedini način, da ga rešim, da se ostali razbeže. Moram da skinem glavu zmiji, inače ništa, buraz! - ovo su, prema navodima optužnice Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, poruke koje je slao Nikola Živanović (47), organizator kriminalne grupe koja se tereti za ubistvo Zorana Uskokovića, zvanog Skole Mlađi, 29. januara 2021. godine.

Kako se navodi u optužnici, Živanović je ubistvo Uskokovića naručio iz osvete, jer je sumnjao da on stoji iza bombaških napada na njegov kafić u Rakovici, dok mu je supruga bila u stanu u blizini.

- Brate, bacili mi bombu na lokal. Maja ustala odmah, sredila sve, staklo, da ne vide komšije. Lokal radi, zapušili rupe, onako u dva, tri sata su našminkali lokal da se ne vidi šta je, kao renoviramo - žalio se, kako tvrdi tužilaštvo, Živanović preko "Skaja", posle prvog bombaškog napada 8. oktobra 2020. godine.

Kako je navedeno, posle drugog napada, saznao je da iza svega stoji Skole mlađi, sin žestokog momka iz devedesetih, Zorana Uskokovića Skoleta, kog su pripadnici zemunskog klana ubili 2000. godine.

- Taj dan kad je bila ekslozija, totalno kao krimi gas, kao on je organizator, Skoletov sin, kao pokupio tu klince sa Miljakovca, ove neke s Košutnjaka, podelio kraj, ovo ono. Kunem ti se, ja njih gotivim sve, tebra, ja bih njih pogurao, meni trebaju dileje brate, ovi sad što skupljaju kiriju po kraju, to su indijanci. Razumeš buraz, napali me ko škaljarci, kunem ti se u tri dana i bomba i pucnjava - navodno šalje u glasovnoj poruci i dodaje kako je saznao ko je naručio bombaški napad:

- Došao mali što se druži s njim, sve mi je ispirčao, kaže vikali: "Al' je grmelo kod Živketa", a Skole kaže: "Grmeće jer je kriza".

Potom u jednoj od poruka konstatuju da su popularne serije uticale da se "klinci pokvare".

- "Klan" ih pokvario i "Južni vetar".

Veče uoči zločina, Živanović je navodno napisao: "Večeras mora da umre".

- Uradićemo to, pa makar naučio da letim. Ovi se rokaju po tržnom centru, a mi da ne možemo u našem kraju - navodno piše u poruci.

Miloš Krstić, koji je označen kao direktni izvršilac kog je angažovao Živanović, kako se navodi, nabavio je mantil, silikonsku masku, štap, obuću nekoliko broja veću i kobnog dana, maskiran u starca, čekao da se pojavio Uskoković ispred zgrade. Kada je naišao, prišao mu je, a Uskoković koji je držao telefon u ruci, propustio je "starca" da prođe. Međutim, prema optužnici, Krstić mu je ispalio prvi hitac u glavu, a kada je pao, i drugi.

Posle zločina, Krstić je, navodno, poslao poruku: "Mnogo sam jak".

- On nas zatvorio na par meseci, a mi njega za stalno, dva metra pod zemlju - napisao je, navodno, u drugoj poruci.

Narednog dana, Živanović je, prema tvrdnjama tužilaštva, preko Skaja poslao poruku "da nikad lepši dan usred zime".

- Našli ga posle sedam sati, prehladio se sto posto, ležao celu noć na betonu. Jedan u čelo, jedan u potiljak, tebra, sa pola metra. A mislio da je kriminalac. Niko ne sme sa mojom familijom da se zaj**ava. Nije znao šta ga je snašlo. Aj' da vidim sledećeg majmuna! - navodno je Živanović slao na "Skaju".

Drugog sagovornika je, takođe, navodno obavestio da je Skole Mlađi ubijen zbog bombaških napada na njegov lokal.

- Ode bombaš bro. Je*em li im mamu, gađaju žene zoljama. Kaput, šubara, silikonac od 30 evra i štap. Idemo, deka iz pakla. Oni misle da ću se ja gađam bombama - piše navodno Živanović, na šta mu sagovornik odgovara pošto preko poruka dele snimak ubistva:

- Starac Fočo, haahaha. Klasičan tigar penzioner.

Inače, u danima posle zločina, okrivljeni su navodno pratili medije i izveštavanje o zločinu, ali i sumnjama istražitelja. Verovali su da ne postoji mogućnost da im policija uđe u trag, a Živanović je, kako tvrdi tužilaštvo, najavljivao nove zločine.

- Tebra, još nisam zadovoljan, ima još dva klošara mala. Mnogo me nerviraju. Ali sam misio kad dođem, kad se malo slegne prašina da ih hapsim, malo da glumim ludaka, sečem glave. Lagano, u "škodu fabiju" će uvek da uđu, preko dana smislio sam sve, samo da dođem - navodi se u jednoj od poruka, dva dana posle ubistva Skoleta, na šta njegov sagovornik zaključuje:

- Kako je lepo ubiti, nema jači osećaj!

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