Policija, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, intenzivno radi na rasvetljavanju ovih događaja i identifikaciji osumnjičenih.

"Apelujemo na građane, a posebno na starije, da budu oprezni i da ukoliko ih neko pozove i na ovaj ili sličan način im zatraži novac, odmah prekinu razgovor i pozovu člana porodice", saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Takođe, iz MUP-a pozivaju građane da ukoliko ih nepoznate osobe pozovu i traže im novac dođu u Policijsku upravu u Novom Sadu, najbližu policijsku stanicu ili da prijave na broj telefona 192.

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