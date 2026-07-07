Kada se dvoje ljudi pronađu, granice, vera i nacionalnost mogu da postanu potpuno nevažne. To najbolje potvrđuje životna priča Spasoja Spasojevića i njegove supruge Vere, koja je pre 16 godina napustila rodnu Albaniju kako bi sa njim započela novi život na planini Goliji.

Danas žive okruženi prirodom i zajedno odgajaju šest ćerki, a svoju sreću, kako kažu, ne mere materijalnim bogatstvom već porodičnom slogom i dečjim osmesima.

Sudbina ga odvela u Albaniju

Spasoje je, svestan da je život na selu težak i da će teško pronaći suprugu koja bi pristala da živi u planinskom kraju, odlučio da sreću potraži u Albaniji. Na taj korak podstakao ga je kum koji je takođe bio oženjen Albankom.

Kako kaže, ni jednog trenutka nije zažalio zbog svoje odluke.

Vera je odrasla u gradu Lješ, nedaleko od mora. Iako njenoj porodici u početku nije bilo lako da prihvati njen odlazak u Srbiju, ujak je doputovao kako bi se lično uverio gde će živeti. Kada je video porodicu i uslove, dao je svoj blagoslov, a danas su i njeni roditelji zadovoljni jer znaju da je srećna.

More zamenila planinom i ne bi se vratila

Umesto života na obali, Vera je izabrala Goliju. Sa suprugom leti boravi na planinskim pašnjacima, dok zime provode u selu Brnjica.

Njihovo domaćinstvo broji oko 200 ovaca, 180 jagnjadi i dvadesetak goveda, pa posla nikada ne nedostaje. Vera muze krave, pravi sir, vodi računa o domaćinstvu i zajedno sa suprugom brine o deci.

Iako su joj roditelji ostali u Albaniji, kaže da se nikada nije pokajala.

– Plažu sam zamenila Golijom. Meni je ovde lepše i ne bih se nikada vratila. Posebno sada kada imamo decu – priznaje Vera.

Najveće bogatstvo su im šest ćerki

Njihov dom ispunjava smeh šest devojčica – Angeline, kao najstarije, zatim sestara od 12 i 11 godina, Radmile, Helene i najmlađe Darije.

Detinjstvo provode okružene livadama, šumom i životinjama, daleko od gradske gužve i ekrana mobilnih telefona.

Spasoje veruje da odrastanje u prirodi deci pruža zdravije i bezbrižnije detinjstvo, ali roditelji imaju jednu veliku želju – da sve njihove ćerke steknu visoko obrazovanje.

San koji Vera nije uspela da ostvari želi za svoju decu

Vera kaže da u Albaniji nije imala priliku da nastavi školovanje posle osnovne škole, zbog tadašnjih okolnosti.

Zato danas želi da njene ćerke završe fakultete i same biraju svoj životni put.

Istu želju deli i Spasoje, koji ističe da bi voleo da njegova deca imaju više mogućnosti nego što su ih oni imali.

Na pitanje da li će njihova porodica ostati na šestoro dece, uz osmeh odgovaraju da to prepuštaju životu i Božjoj volji.

Tajna uspešnog braka

Spasoje i Vera kažu da u njihovoj kući nema podele na muške i ženske poslove. Sve rade zajedno i pomažu jedno drugom kada god je potrebno.

– Najvažniji je dogovor. Ako ja imam obaveze, ona radi moje poslove, a kada je njoj potrebna pomoć, ja uskačem. Ne brojimo ko šta radi – objašnjava Spasoje.

Njihova priča pokazuje da razlike u veri i poreklu nisu prepreka kada postoje međusobno poštovanje, razumevanje i ljubav.