Policija u austrijskom Filahu uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine (43) nakon nasilnog napada i pljačke koja se dogodila 5. jula oko 18.55 časova.

Prema navodima policije, u jednom stanu u Filahu došlo je do sukoba između dvojice poznanika – 43-godišnjeg državljanina BiH i njegovog 40-godišnjeg poznanika. Sumnja se da je razlog svađe bio novčani dug.

Tokom sukoba, 43-godišnjak je najpre napao poznanika nožem. Žrtva je pokušala da se odbrani i tom prilikom zadobila povrede na ruci nakon što je uhvatila sečivo.

Napad se, međutim, tu nije završio. Osumnjičeni je potom muškarca udario vaser-vagom u glavu, nakon čega je on izgubio svest.

Kada je žrtva ostala nepomična, napadač je, kako se sumnja, pretresao stan i ukrao veću količinu novca. Nakon toga pobegao je automobilom koji je pripadao povređenom muškarcu.

Policija je odmah pokrenula potragu i ubrzo pronašla osumnjičenog na kućnoj adresi u Filah Landu, gde je uhapšen. On je sproveden u pritvorski centar policije u Filahu.

Povređeni muškarac prevezen je vozilom Hitne pomoći u bolnicu LKH Filah. Ukradeni novac još nije pronađen, dok je tokom istrage zaplenjena manja količina narkotika.

Istraga je i dalje u toku.

Nezavisne