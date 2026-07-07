Pedesetogodišnji S. S. iz Beograda osuđen je na 16 dana zatvora nakon što je u Budvi odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci tokom saobraćajne kontrole.

Incident se dogodio u nedelju oko 23.40 časova na Jadranskom putu, kada je policijska patrola zaustavila vozilo kojim je upravljao S. S, a koje je imalo strane registarske tablice.

Tokom kontrole policijski službenici su mu naložili da se testira na prisustvo droga, ali je vozač to odbio. Zbog toga je slučaj odmah prosleđen Sudu za prekršaje u Budvi, koji mu je izrekao kaznu zatvora od 16 dana.

Pored zatvorske kazne, S. S. je dobio i zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilima na teritoriji Crne Gore u trajanju od četiri meseca. Ova mera stupiće na snagu nakon što odsluži zatvorsku kaznu.

Iz Suda za prekršaje u Budvi saopšteno je da su ovakve sankcije neophodne radi sprečavanja opasnog ponašanja u saobraćaju i zaštite svih učesnika na putevima.

Slični slučajevi odbijanja testiranja na prisustvo psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori u prethodnom periodu takođe su završavali zatvorskim kaznama i privremenim oduzimanjem prava upravljanja vozilima.

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