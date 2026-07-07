Posle Petra J. (44) i njegovog starijeg sina Pavla (19), koji su uhapšeni zbog sumnje da su usmrtili i zakopali Aleksandra L. (40) iz Stare Pazove, uhapšen je i mlađi sin osumnjičenog (16).

Nestanak Aleksandra L. prijavljen je u aprilu, a njegovo beživotno telo pronađeno je zakopano u dvorištu porodične kuće u Rumi koju su koristili osumnjičeni. Telo je bilo u fazi raspadanja.

Motiv ovog zločina još nije zvanično utvrđen, ali se sumnja da bi u pitanju moglo biti koristoljublje.

Sva trojica osumnjičenih su saslušana, a Viši sud u Sremskoj Mitrovici odredio im je pritvor do 30 dana.

Maloletnom sinu Petra J. pritvor je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke, ali i zbog uznemirenja javnosti.

Prema nezvaničnim informacijama, otac i stariji sin branili su se ćutanjem.

Kako se sumnja, Aleksandar L. je prethodno pretučen, a zatim u teškom stanju prebačen u Rumu, gde je navodno danima bio držan u zatočeništvu u iznajmljenom stanu. Nakon što je preminuo od zadobijenih povreda, osumnjičeni su njegovo telo navodno zakopali u dvorištu.

Od prijave nestanka do pronalaska tela prošlo je skoro tri meseca.

Telo se nalazi na obdukciji u Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu, gde će biti utvrđeni tačan uzrok i vreme smrti. Istražitelji analiziraju sve tragove i dokaze pronađene tokom uviđaja, a ne isključuje se mogućnost da je u zločin umešana još neka osoba.

Aleksandar L. je bio građevinski radnik i živeo je u Rumi, a iza sebe je ostavio malu ćerku. Njegovi poznanici navode da je u poslednje vreme upao u loše društvo i da su ga pojedinci često iskorišćavali.

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