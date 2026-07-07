Istraživači iz Italije objavili su studiju koja ukazuje na moguću vezu između veće konzumacije piletine i povećanog rizika od smrtnosti, uključujući i gastrointestinalne karcinome.

Prema rezultatima istraživanja, osobe koje su konzumirale više od oko 300 grama piletine nedeljno imale su veći rizik od smrti u poređenju sa onima koji su unosili manje od 100 grama nedeljno.

Veći rizik uočen kod unosa iznad 300 grama nedeljno

Studija sugeriše da bi konzumacija više od 300 grama živine nedeljno mogla biti povezana sa oko 27% većim rizikom od smrtnosti iz bilo kog uzroka, u poređenju sa nižim unosom.

Takođe, istraživači navode da je u grupi sa većim unosom piletine primećen i povećan rizik od gastrointestinalnih karcinoma, pri čemu je efekat bio izraženiji kod muškaraca.

Mogući razlozi i otvorena pitanja

Naučnici još uvek ne mogu sa sigurnošću da objasne uzroke ovih nalaza, ali navode nekoliko mogućih faktora:

način pripreme mesa, uključujući prepečenost i stvaranje potencijalno štetnih jedinjenja

uticaj industrijskog uzgoja i hrane za živinu

prisustvo pesticida ili drugih supstanci iz lanca proizvodnje

Međutim, autori studije naglašavaju da su ovo samo teorije koje zahtevaju dodatna istraživanja.

Studija sprovedena na skoro 5.000 ispitanika

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 4.869 odraslih osoba, koje su praćene tokom perioda od 19 godina. Učesnici su davali podatke o ishrani, životnim navikama i zdravstvenom stanju.

Tokom perioda praćenja, zabeleženo je 1.028 smrtnih slučajeva, a analiza je pokušala da uzme u obzir faktore poput starosti, pola i postojećih zdravstvenih stanja.

Ograničenja istraživanja

Autori studije ističu nekoliko važnih ograničenja:

nedostatak podataka o načinu pripreme mesa

nepostojanje informacija o fizičkoj aktivnosti učesnika

oslanjanje na upitnike o ishrani, koji mogu biti podložni greškama

Zbog toga, istraživanje ne može da dokaže uzročno-posledičnu vezu, već samo ukazuje na potencijalnu povezanost.

Šta to znači za ishranu?

Iako se piletina često smatra zdravijom alternativom crvenom mesu zbog manjeg sadržaja zasićenih masti, stručnjaci naglašavaju da ovakvi nalazi ne menjaju postojeće preporuke o uravnoteženoj ishrani.

Crveno meso je i dalje u brojnim studijama povezano sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i određenih vrsta raka.

Potrebna su dodatna, dugoročna istraživanja kako bi se preciznije utvrdio uticaj različitih vrsta mesa na zdravlje ljudi.