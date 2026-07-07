Novosadska policija uhapsila je Ž. M. (31) iz Novog Sada zbog sumnje da je prodavao narkotike.

Kako se sumnja, osumnjičeni je, primetivši policijske službenike, u pokušaju da izbegne hapšenje odbacio paketić sa oko 95 grama marihuane i digitalnu vagu za precizno merenje.

Međutim, policijski inspektori su ga odmah savladali, nakon čega je izvršen pretres stana koji koristi.

Tom prilikom pronađeno je još oko 550 grama marihuane, manja količina kokaina, kao i veća suma novca za koju se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Protiv Ž. M. podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a određeno mu je i zadržavanje, odnosno pritvor, u skladu sa odlukom nadležnog tužilaštva.