Stojan D. (37) iz Inđije, koji se nalazi pod merom elektronskog nadzora zbog postupka povezanog sa ubistvom Zorana Golea (44), napravio je novi incident u nedelju uveče kada je, kako se sumnja, pijan lomio inventar u dva ugostiteljska objekta u Inđiji.

Iako je uz elektronski nadzor imao obavezu da se nalazi u svom domu, policiji je prijavljeno da je Stojan D. zajedno sa još jednim muškarcem u lokalima pravio nered, lomeći čaše, flaše i pepeljare.

Blic prenosi da je utvrđeno da su obojica bili pod vidnim uticajem alkohola.

Policija je utvrdila da su obojica bili pod vidnim dejstvom alkohola, nakon čega su im podnete prekršajne prijave zbog narušavanja javnog reda i mira.

Za Stojana D. ovaj incident mogao bi da ima mnogo ozbiljnije posledice, jer je prekršio meru elektronskog nadzora. Zbog toga će biti sačinjen izveštaj Povereniku za izvršenje krivičnih sankcija, koji će odlučiti da li će mu nanogica biti ukinuta i zamenjena pritvorom.

Stojan D. je obuhvaćen postupkom koji se vodi pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici zbog ubistva Zorana Golea (44), koje se direktno stavlja na teret Milošu Š. K. Stojanu se u tom postupku ne sudi za ubistvo, već za nasilničko ponašanje.

Podsetimo, zločin se dogodio 6. januara prošle godine ispred porodične kuće u Inđiji, kada su četvorica muškaraca, prema navodima istrage, oštrim predmetom zadala smrtonosne povrede Zoranu Goleu.