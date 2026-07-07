Pripadnik škaljarskog kriminalnog klana Igor Tomašević (28) izručen je juče Crnoj Gori iz Srbije, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Ekstradiciju su, uz asistenciju Posebne jedinice policije i u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije – NCB Interpola Beograd, realizovali službenici NCB Interpola Podgorica.

Tomašević je na graničnom prelazu Dobrakovo predat crnogorskim organima radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom.

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, za Tomaševićem je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog sumnje da je počinio krivična dela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i nasilničko ponašanje.

Iz policije podsećaju da su pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) MUP-a Srbije početkom decembra prošle godine u Beogradu, postupajući po operativnim informacijama Uprave policije Crne Gore, uhapsili Tomaševića zajedno sa Vladimirom Ulamom (32) iz Bara, za kojima je takođe bila raspisana međunarodna poternica.

Kako se navodi, njihovo lociranje i hapšenje rezultat su višemesečne intenzivne saradnje bezbednosnih službi Crne Gore i Srbije, razmene obaveštajnih i operativnih podataka i koordinisanog delovanja nadležnih institucija.

Nakon preuzimanja na graničnom prelazu Dobrakovo, Tomašević je, uz primenu propisanih bezbednosnih mera, sproveden u Viši sud u Podgorici radi daljeg postupanja.

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