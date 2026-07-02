Kako je saopšteno iz Uprave policije, postupak je pokrenut po prijavi vlasnika iz Rožaja, koji je prijavio da mu je automobil ukraden.

„Preduzimanjem operativnih, taktičkih i kriminalističkih mera i radnji rasvetljeno je krivično delo, identifikovana su tri maloletna osumnjičena lica starosti 14 i 15 godina i protiv njih je nadležnom tužilaštvu podneta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično delo oduzimanje vozila“, navodi se u saopštenju.

Prema sumnjama policije, maloletnici su oko tri sata posle ponoći uočili automobil parkiran ispred jedne benzinske stanice u Rožajama, ušli u vozilo, pokrenuli motor i odvezli se u nepoznatom pravcu.

„Nakon toga je, kako se sumnja, jedan od maloletnika vozilom udario u stablo pored puta i tom prilikom prouzrokovao materijalnu štetu, nakon čega se udaljio sa lica mesta“, saopštila je policija.

Uprava policije navodi da je vozilo pronađeno i vraćeno vlasniku, dok je protiv osumnjičenih, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, podneta krivična prijava.