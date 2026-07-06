Letovanje u Grčkoj svake godine privlači veliki broj turista iz Srbije, ali boravak na moru može biti pokvaren stomačnim problemima poput dijareje, mučnine i povraćanja.

Stručnjaci upozoravaju da se rizik od infekcija povećava tokom letnjih meseci zbog visokih temperatura, koje pogoduju bržem razmnožavanju bakterija u hrani i piću. Poseban oprez savetuje se prilikom konzumacije hrane sa uličnih tezgi i plažnih barova.

Hrana koja nosi najveći rizik

Prema rečima lekara, najveći rizik predstavljaju namirnice koje se ne čuvaju na odgovarajućoj temperaturi ili dugo stoje na otvorenom prostoru.

To uključuje:

meso i mesne prerađevine sa roštilja koje stoje duže vreme

giros i brzu hranu sa plažnih štandova

jela koja se više puta zagrevaju i hlade

sirovu ili nedovoljno opranu hranu

Visoke temperature ubrzavaju razvoj bakterija, zbog čega se hrana koja stoji na suncu može brzo pokvariti.

Oprez sa pićem i ledom

Stručnjaci savetuju i dodatnu pažnju kada je reč o pićima. Preporučuje se konzumacija flaširane vode, dok se oprez savetuje kod napitaka sa ledom, posebno ako nije poznato od koje vode je led napravljen.

Takođe se preporučuje da se flaširana voda ne ostavlja duže vreme na direktnom suncu.

Šta je bezbedniji izbor na odmoru?

Kako bi se smanjio rizik od stomačnih infekcija, savetuje se izbor sveže pripremljene hrane i obroka koji se konzumiraju odmah nakon pripreme.

Bezbednije opcije uključuju:

sveže pripremljena kuvana jela

voće i povrće koje je dobro oprano

restorane sa velikim prometom gostiju

Veliki promet često znači da se namirnice brzo troše, što smanjuje rizik od stajanja hrane na toplom.

Letovanje ne mora biti pokvareno stomačnim tegobama ako se vodi računa o osnovnim pravilima ishrane i higijene. Izbor proverenih mesta za jelo i oprez sa hranom koja stoji na visokim temperaturama ključ su bezbrižnog odmora.