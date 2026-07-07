Rusija je u Baltičkom moru počela da štiti svoje transportne brodove nestandardnim merama, a snimci teških mitraljeza na tanker „Maršal Vasilevski“ izazvali su ozbiljnu pažnju zapadnih vojnih krugova, piše kineski portal „Sohu“.

Prema navodima tog portala, na mostu ruskog broda uočeni su teški mitraljezi „Kord“, dok su vatreni položaji dodatno zaštićeni vrećama sa peskom. Iako je reč o civilnom plovilu koje prevozi energente, kineski autori ocenjuju da Moskva time šalje jasnu poruku: svaki pokušaj zaustavljanja ili presretanja ruskih brodova u Baltičkom moru može da se pretvori u opasan incident.

„Kord“ nije simboličan dodatak na palubi. To je teško naoružanje čiji domet dostiže oko dva kilometra, što znači da brod nije samo pasivna meta koja čeka reakciju vojnih brodova ili patrolnih snaga.

Prema oceni „Sohua“, upravo ta činjenica tera zapadne vojne planere da mnogo pažljivije računaju posledice svakog poteza prema ruskim civilnim plovilima.

Moskva pojačava zaštitu brodova

Kineski portal navodi da napetost u Baltičkom moru raste zbog pritiska NATO zemalja na ruske brodove koji prevoze energente. U tekstu se ističe da se takva plovila sve češće suočavaju sa proverama, praćenjem i pokušajima zastrašivanja, zbog čega je Moskva odlučila da na deo brodova postavi vidljivu zaštitu.

Naoružavanje tankera teškim mitraljezima „Sohu“ opisuje kao neočekivan potez Kremlja. Poruka je jednostavna: ruski brodovi neće ostati nezaštićeni u zoni u kojoj NATO poslednjih meseci pojačava prisustvo i pomorske aktivnosti.

Autori kineskog portala ocenjuju da je ovaj potez posebno uznemirio istočno krilo NATO-a. Ako civilni ruski brod nosi naoružanu posadu, onda svaka akcija njegovog zaustavljanja više nije samo pomorsko-politički pritisak, već potencijalni susret sa ljudima koji imaju naređenje i sredstva da odgovore.

Baltičko more ostaje zona visokog rizika

„Sohu“ navodi da se ruski brodovi u Baltičkom moru nalaze pod stalnim pritiskom zapadnih vojnih snaga, dok Moskva sve jasnije pokazuje da energetski transport neće prepustiti slučaju.

Postavljanje mitraljeza i zaštitnih položaja na „Maršalu Vasilevskom“ zato nije samo tehnička mera. To je politički signal. Rusija želi da pokaže da će zaštititi svoje civilne brodove čak i kada se oni nalaze u prostoru koji NATO smatra jednom od najosetljivijih tačaka evropske bezbednosti.

Za Zapad se sada otvara dilema: da li pokušaj presretanja ruskog broda vredi rizika ako se na palubi nalazi naoružana posada spremna da reaguje. Za Moskvu, upravo ta dilema je cilj. Što je veća neizvesnost za protivnika, to je veći efekat odvraćanja.

Kineski autori zaključuju da Rusija ovim pokazuje spremnost da koristi nestandardne mere za zaštitu transportnih brodova. U uslovima pojačane konfrontacije sa NATO-om, čak i civilni gasovoz više nije samo plovilo za prevoz energenata, već deo mnogo šire igre pritiska, odvraćanja i kontrole Baltičkog mora.