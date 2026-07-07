Leto je vreme kada se sa plaža, osim talasa i dečjeg smeha, često čuju i dobro poznati povici roditelja. Upravo jedan takav trenutak nasmejao je milione ljudi na društvenim mrežama.

Mama iz Bosne i Hercegovine objavila je kratak snimak sa letovanja uz opis: "Kako znaš da su Bosanci na plaži? 'Baaabo!' odzvanja na sve strane." Video je za kratko vreme postao pravi hit i pregledan je više od 1,6 miliona puta.

Uz snimak je dodala i duhovitu poruku koja je mnoge nasmejala:

"Samo viči, ćerko, sve je to mama platila."

U komentarima su se nizale reakcije ljudi iz celog regiona, a mnogi su poručili da su se odmah prepoznali u ovoj situaciji.

"Obožavam da čujem Bosance na plaži, spontani su i uvek donesu dobro raspoloženje. Uživajte na odmoru!", napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:

"Godinama mi dolaze gosti iz Bosne. Pošteniji i srdačniji ljudi teško se nalaze."

Bilo je i onih koji su kroz šalu poručili:

"Da nije Bosanaca, pola Jadrana bi bilo mnogo tiše."

Snimak je za samo nekoliko dana prikupio desetine hiljada lajkova i pokazao da su upravo ovakvi spontani porodični trenuci ono što ljudi najviše vole da gledaju na društvenim mrežama. Ponekad je dovoljna samo jedna rečenica sa plaže da nas podseti koliko su letovanja zapravo najlepša zbog uspomena koje nastanu sasvim slučajno.