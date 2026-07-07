Optuženi Stefan Đukić Mandić, kojeg bezbednosne službe označavaju kao pripadnika škaljarskog kriminalnog klana, osuđen je juče pred Višim sudom u Podgorici na jedinstvenu kaznu od 14 godina i 10 meseci zatvora zbog podstrekavanja na napad na sutkinju Biljanu Uskoković, kao i zbog neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet narkotika.

Prvostepenu presudu izrekao je sudija Zoran Radović, koji je naveo da je Đukić Mandić kriv jer je sa umišljajem podstrekavao na napad na službeno lice tokom obavljanja službene dužnosti, kao i za krivično delo teške telesne povrede na štetu sutkinje Uskoković.

Prema navodima optužnice Specijalnog državnog tužilaštva, kriminalnu grupu formirali su Stefan Đukić Mandić i Emil Tuzović, koji je takođe označen kao osoba bliska škaljarskom klanu.

Sud je, međutim, zbog nedostatka dokaza oslobodio više optuženih za navode da su planirali napade na bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, policajca Petra Lazovića, Zorana Lazovića, Sašu Čađenovića i Ivana Đokovića.

Osim Đukića Mandića i Tuzovića, optuženi su bili i Dušan Dudić, Milan Brajović, Nino Korać, Stefan Mićić, Zoran Perović, Aleksandar Raičević, Dušan Boljević, Albin R. Salić, Branko D. Pejanović, Haris Tuzović, Goran Milašinović i Bojan G. Lopičić.

Prema presudi, Emil Tuzović osuđen je na osam godina zatvora zbog neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet droge. Dušan Dudić dobio je pet godina zatvora za isto krivično delo, dok su Nino Korać i Bojan Lopičić osuđeni na po dve godine i devet meseci zatvora.

Albin Salić osuđen je na godinu i osam meseci zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i krađe oružja i borbenih sredstava, dok je Branko Pejanović dobio četiri godine zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja.

Obrazlažući presudu, sudija Radović istakao je da sud odluku zasniva samo na dokazanim činjenicama i da nije utvrđeno da su Tuzović i Đukić Mandić formirali kriminalnu grupu.

Nije dokazano kako su oni vrbovali članove i gde su to radili. Kada nema potpune izvesnosti, ne može se nagađati, već se mora doneti oslobađajuća odluka - rekao je sudija Radović.

Govoreći o navodima da je grupa planirala likvidacije ljudi iz sektora bezbednosti i tužilaštva, sudija je naveo da su ti navodi ostali na nivou pretpostavki.

S druge strane, kada je reč o pretnjama sutkinji Biljani Uskoković, sud je ocenio da postoji niz konkretnih dokaza.

Imamo niz poruka koje Stefan Mandić šalje u vezi sa planiranim napadom na sutkinju Uskoković - rekao je sudija Radović.

Zoranu Peroviću ukinut je pritvor nakon što je oslobođen svih optužbi.

Pobjeda