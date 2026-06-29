Viši sud u Bijelom Polju poništio je oslobađajuću presudu u slučaju poznatom kao „Tunel“ i vratio predmet Osnovnom sudu u Podgorici na ponovno suđenje, saopštila je ta institucija.

Taj sud, odlučujući o žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, poništio je presudu Osnovnog suda u Podgorici od 3. oktobra prošle godine, kojom su okrivljeni oslobođeni optužbi.

Predmet je dostavljen Višem sudu u Bijelom Polju 18. maja, a odluka o žalbi doneta je nešto više od mesec dana nakon prijema spisa.

Prvostepenom presudom, Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić i Nikola Milačić oslobođeni su optužbi za izvršenje krivičnog dela zločinačkog udruživanja u sticaju sa krivičnim delom teške krađe u saizvršilaštvu.

Katarina Baćović je istom presudom oslobođena optužbi za zločinačko udruživanje, tešku krađu u saizvršilaštvu i falsifikovanje isprave, dok je Marijan Vuljaj oslobođen optužbi za pomaganje učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela.

Viši sud u Bijelom Polju je ocenio da se, za sada, ne mogu prihvatiti činjenična utvrđenja i pravni zaključak prvostepenog suda da nije dokazano da su okrivljeni počinili krivična dela koja im se stavljaju na teret.

Sud je naveo da činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno.

„Razlozi koje je prvostepeni sud naveo u svojoj odluci nisu rezultat sveobuhvatne i kritičke procene svih izvedenih dokaza, kao ni odbrane okrivljenih, prvenstveno Baćovića i Vuljaje, niti predstavljaju logičan i ubedljiv osnov za izvedene činjenične zaključke, zbog čega je neophodno prvostepenu presudu ukinuti i predmet vratiti na ponovno suđenje“, naveo je Viši sud u Bijelom Polju u saopštenju.

Prvostepenom presudom je takođe naloženo oštećenoj strani, Višem sudu u Podgorici, da imovinskopravni zahtev ostvari u parničnom postupku, dok je odlučeno da troškovi postupka padnu na teret budžeta.

Slučaj „Tunel“ odnosi se na kopanje podzemnog prolaza do depoa Višeg suda u Podgorici, koji je otkriven u septembru 2023. godine.

Tunel je vodio od stana u Njegoševoj ulici do sudskog depoa, gde su se čuvali dokazi iz brojnih predmeta.

Nakon otkrića tunela, Viši sud u Podgorici je saopštio da je kroz depo pretražen veliki broj predmeta, a kasnije je utvrđeno koji su dokazi nestali ili oštećeni.

BONUS VIDEO