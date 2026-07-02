Pred Osnovnim sudom u Aleksincu 21. jula počeće suđenje Beograđaninu N. P. (33), optuženom da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je 27. aprila prošle godine poginula dvadesetogodišnja Nevena Zdravković.

Kako je saopšteno, Osnovni sud je pravosnažno potvrdio optužnicu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, čime su se stekli uslovi za početak glavnog pretresa.

Tragedija se dogodila oko 13.15 časova u Ulici prote Stevana Dimitrijevića, kada je, prema navodima optužnice, N. P. upravljajući automobilom marke „Ford“ na nepropisan i neoprezan način prešao u susednu saobraćajnu traku. Tom prilikom došlo je do sudara sa „Folksvagenom“, u kojem je Nevena bila putnica.

Prema navodima njenih prijatelja, Nevena je sedela na zadnjem sedištu i od siline udarca preletela preko prednjih sedišta, zadobivši smrtonosne povrede. U istoj nesreći povređene su još tri osobe.

Kako su ranije ispričali njeni prijatelji, Nevena i drugarica su tog dana izašle da se provozaju motorom, ali im se vozilo pokvarilo. Pozvale su prijatelja da dođe po njih automobilom, a tragedija se dogodila nedugo nakon što su krenuli kući.

Prema nezvaničnim informacijama, optuženi je tog dana bio u Aleksincu na crkvenom venčanju i krenuo je ka restoranu gde je trebalo da bude održano svadbeno veselje kada je došlo do udesa.

Istragu je u početku vodilo Više javno tužilaštvo u Nišu jer je prvo testiranje pokazalo prisustvo narkotika kod vozača. Međutim, tokom daljeg postupka utvrđeno je da nije bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, zbog čega je predmet ustupljen Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu.

N. P. se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja izvršeno iz nehata, za koje je zaprećena kazna zatvora do 10 godina

Alo/ Informer