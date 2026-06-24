Oni se terete za teško ubistvo pri razbojništvu na svirep način. Aleksandar je ubijen u okolini Vrbasa, dok je njegovo telo pronađeno u jednom od pomoćnih objekata salaša, vezano kanapom za stub.

Zbog sumnje da su počinili ubistvo policija je uhapsila Mileta D. iz Odžaka i Zorana K. iz okoline Sombora. Sumnja se da su oni usmrtili Aleksandra S. i da su ukrali od njega nakit, sat i automobil.

- Osumnjičeni su ga vezali pertlama, selotejp trakama i kanapom za rampu. Sumnja se da je upravo nekategorizovan put koji se nalazi među njivama osumnjičenima bio zgodan za skrivanje zločina - rekao je tada izvor upoznat sa istragom.

Kako se nezvanično saznaje, Mile D. je već bio na robiji 20 godina, dok Zoran K. ima dosije, ali nije bio u zatvoru. Kako se saznaje, privođen je zbog falsifikovanja dokumenata.

- Aleksandar je godinama živeo i radio u Švajcarskoj, a onda je jedno vreme živeo u Gradačcu i nedavno je došao u Odžake gde je radio na crno kao taksista. Imao je neke svoje klijente, a u mestu su ga svi znali pod nadimkom "profesor doktor Salito" - kaže izvor.

Podsetimo, telo Aleksandra S. (55) pronađeno je na nekategorizovanom putu u okolini Vrbasa vezano za rampu u blizini jednog salaša.

(Blic)

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