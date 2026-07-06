Nenad Alajbegović Alibeg (45), bivši vođa jedne Partizanove navijačke grupe, koji je godinama na nišanu, kako se saznaje, posle hapšenja u petak u Novom Sadu, prebačen je u Centralni zatvor u Beogradu u kom se nalazi u pritvoru.

Kako se saznaje, on je u subotu priveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu koji je doneo rešenje da Alibegu ostaje na snazi pritvor koji je određen početkom godine, kada je ovaj sud za njim raspisao i poternicu.



Podsetimo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, posle pucnjave u restoranu na Novom Beogradu, koja se desila 6. decembra 2025, kada je Alajbegović pukom srećom preživeo napad, za njim je prvo bila raspisana policijska potraga, a potom je sud raspisao i poternicu.

Naime, tokom uviđaja u restorarnu, policija je pronašla pištolj za koji se sumnja da ga je bez dozvole kobne večeri nosio ovaj bivši vođa navijača.

(Kurir)