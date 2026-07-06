-Čekamo ronioce koji svakog časa treba da stignu. Policiju je oko 19,30 sati pozvao drug nestalog čoveka sa kojim je došao na kupanje. Drug je najpre nakon što je primetio da ga nema, počeo da ga traži na obali, da pita kupače nisu li ga videli, a kada nije uspeo da ga nađe pozvao je PU Zaječar i sve prijavio. Policija je odmah izašla na teren i još uvek preduzima radnje ne bi li pronašli nestalu osobu - saznajemo od nadležnih.

Obzirom na okolnosti, nažalost, pretpostavlja se da se ovaj čovek star četrdesetak godina utopio.

Dubina jezera je do 40 metara, površina oko tri hektara, a obzirom da jezero nije registrovano kao javno uređeno kupalište nema spasilaca. Inače, u toplim danima na jezeru bude i do 2.000 kupača.

Iz PU Zaječar je potvrđeno da je nestanak prijavljen sinoć oko 19.30 časova.

Policijske i vatrogasne ekipe su odmah upućene na teren i nalaze se oko jezera, a očekuje se i dolazak ronilaca koji će se uključiti u potragu.

S. B.

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