Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili M. Đ. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.



- Prilikom kontrole u naselju na području Šida, policija je u rancu osumnjičenog pronašla i oduzela oko dva kilograma i 44 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin - saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, M. Đ. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

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