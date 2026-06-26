Roditelji ubijenog dečaka Andreja Simića (13) oglasili su se nakon današnjeg svedočenja maloletnog M. M. pred Višim sudom u Nišu, iznoseći svoje utiske o njegovom pojavljivanju i iskazu u sudnici. Kako navode, i dalje su potreseni celokupnim postupkom, a posebno činjenicom da su imali priliku da se ponovo suoče sa osobom koja je odgovorna za smrt njihovog sina.

- Izdržala sam sve, bilo je teško. Izgled njegov me je baš iznenadio, dosta se promenio. On što je pričao ne znam, ne smemo ništa da kažemo, ne mogu da prokomentarišem to. Ono što mene najviše pogađa u ovom trenutku je naš zakon gde će najverovatnije dozvoliti roditeljima da ga viđaju. Ja smatram da apsolutno ovi slučajevi naši ne bi trebalo da se gledaju u zakonskim okvirima, trebalo je da se donese nešto posebno, nisu smeli da dozvole da se on posećuje, čak u nekom trenutku ne znamo da li će na kraju biti i pušten na slobodu - izjavila je Sanja Simić, majka ubijenog Andreja, nakon svedočenja dečaka-ubice u Višem sudu u Nišu.

Na pitanje novinara da li je dečak-ubica u bilo kom trenutku pokazao kajanje zbog onoga što je učinio, ona je odgovorila da kajanja nema.

- Ne, nema kajanja. Nijednog trenutka se nije pokajao za to što je učinio, sebi nalazi razne izgovore i otprilike to je to - rekla je neutešna majka.

Okupljenim predstavnicima medija obratio se i otac ubijenog Andreja Simića.

- Iskreno, sve ono što se danas dešavalo sam i pretpostavljao da će se desiti, upravo po svim informacijama koje sam pročitao iz mnoštva dokaza i papira. Iskreno, zadovoljan sam današnjim ročištem. Detalje ne mogu da iznosim, ali praktično sve ono što je ukazivalo na osnovu brojnih izveštaja i dokaza sada se ispostavilo da je tačno - izjavio je Mića Simić.

On je istakao da, iako je dečak-ubica bio prisutan u zgradi suda, on ga je video samo putem video-linka.

- Tri godine su prošle, on se fizički dosta promenio. Ja ne znam da li su njegovi roditelji svesni kakve su propuste dozvolili u celom ovom prethodnom periodu pre ubistva i dokle su dovela ta njihova negiranja, tako da evo, tri godine ga ne vide, on je zatvoren gore, ali teško da će to njima doći u glavu da budu svesni toga - rekao je.

On je potvrdio da su dečaku-ubici mogli da postavljaju pitanja, na koja je on davao odgovore.

- Imali smo svi osnovu njihovih iskaza, ja sam imao nekoliko pitanja, postavio, dobio odgovore, to je to - rekao je otac ubijenog Andreja Simića.

Podsećamo, nakon završenog svedočenja i obraćanja roditelja ubijenog dečaka medijima, maloletni M. M. je uz pojačane mere obezbeđenja vraćen u Specijalnu psihijatrijsku ustanovu u Beogradu, gde je i ranije bio smešten.

Alo/Kurir

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