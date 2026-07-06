- Od ranih jutarnjih časova na terenu su bile angažovane ekipe policije, vatrogasno-spasilačke jedinice, Hitna pomoć i Žandarmerija. Oko 13 časova ronioci su iz vode izvukli telo muškarca - rekao je izvor Kurira.

Kako je Alo već pisao, policiju je oko 19,30 sati pozvao drug nestalog čoveka sa kojim je došao na kupanje.

-Drug je najpre nakon što je primetio da ga nema, počeo da ga traži na obali, da pita kupače nisu li ga videli, a kada nije uspeo da ga nađe pozvao je PU Zaječar i sve prijavio. Policija je odmah izašla na teren i još uvek preduzima radnje ne bi li pronašli nestalu osobu - saznali smo od nadležnih.

Obzirom na okolnosti, nažalost, odmah se pretpostavljalo da se ovaj čovek utopio.

Dubina jezera je do 40 metara, površina oko tri hektara, a obzirom da jezero nije registrovano kao javno uređeno kupalište nema spasilaca. Inače, u toplim danima na jezeru bude i do 2.000 kupača.

Obzirom na okolnosti, nažalost, odmah se pretpostavljalo da se ovaj čovek utopio.

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