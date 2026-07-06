Viši sud u Beogradu uvažio je žalbu branioca i ukinuo pritvor bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću, koji je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu „27“ na Senjaku.

U daljem toku postupka Milić će se braniti sa slobode, jer je Veće Višeg suda utvrdilo da su prestali svi zakonski osnovi za pritvor. Odluka veća je odmah sprovedena i Milić je napustio Centralni zatvor u Beogradu.

Naloženo je da se on odmah pusti na slobodu, a s obzirom na to da je ovo rešenje u drugom stepenu žalba na njega nije dozvoljena.

On se u pritvoru nalazio od 15. maja zbog postojanja osobitih okolnosti da će uništiti, sakriti, izmeniti dokaze ili tragove krivičnog dela, te je veće nalazeći da takva opasnost više ne postoji, donelo odluku da mu ukine pritvor.

Osumnjičen je za izvršenje krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Istragom za ubistvo Nešovića je obuhvaćeno 11 osoba, dok se kao neposredni izvršilac tereti Saša Vuković Boske.