Darko Vesković Prika je ubijen, dok je njegov prijatelj Vuk M. teško ranjen u pucnjavi koja se dogodila u ponedeljak u 15.40 časova u kafiću u Kumodražu. Navodni pripadnik škaljarskog klana je likvidiran tačno 20 dana pre nego što je trebalo da iznese odbranu u ponovljenom postupku koji se vodi protiv njega po optužbi da je učestvovao u ubistvu Blaža Đurovića.

Darko Vesković Prika je ubijen dok je imao nanogicu, odnosno dok je bio u dozvoljenoj šetnji u okviru kućnog pritvora, odnosno mere zabrane napuštanja stana, koja mu je određena u junu 2024. godine odlukom Višeg suda u Beogradu.

Pre toga, on je tačno šest godina proveo u zatvorskom pritvoru Okružnog zatvora u Beogradu gde su mu se jedno vreme i održavala suđenja po optužbama da je ubio Blažu Đurovića, navodnog istaknutog pripadnika kavačkog klana na Dušanovcu 2018. godine.

- Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu on se tereti da je iz automobila u pokretu pucao iz automatske puške u pravcu Blaže Đurovića i ubio ga. Žrtva je tada dovozila decu kod svog rođenog brata - kaže izvor upoznat sa dosijeom žrtve iz Kumodraža.

U vreme donošenja odluke da se Veskoviću zatvorski pritvor zameni merom napuštanja stana doneta je i prvostepena presuda protiv njega kojom ga je Viši sud u Beogradu proglasio krivim za ubistvo u saizvršilaštvu i nedozvoljeno držanje oružja na 15 godina zatvora. Osoba koja je bila na optužnici sa njim N. I. biva prvostepeno oslobođena optužbi da je prevozila Veskovića.

Tek u martu ove godine Apelacioni sud donosi odluku o ovoj presudi - potvrđuje odluku o oslobađanju N. I. ali i nalaže novo suđenje u slučaju Veskovića. Prvo ročište bilo je održano 25. maja ove godine kada su kratko iznete uvodne reči, a za 15. jul je bilo zakazano suđenje gde je Vesković trebalo da iznese odbranu u ponovljenom postupku.

Alo/Blic

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