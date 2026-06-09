Prema navodima medija, otvoreno je više pravaca istrage o pucnjavi u kojoj je stradao Mario Đ. iz Beograda.

Državljanin Srbije Mario Đ. iz Beograda ubijen je u nedelju uveče u pucnjavi u Barseloni, prenosi Hronikamagazin.rs

Španska policija vodi istragu kako bi utvrdila identitet izvršioca, motiv ubistva, kao i eventualne naručioce i pomagače u izvršenju zločina.

Prema navodima medija, istražitelji razmatraju nekoliko mogućih pravaca istrage. Jedna od linija proverava operativna saznanja da bi iza likvidacije mogli stajati Marko Đ. i Luka K., osobe koje se dovode u vezu sa kriminalnim miljeom i za koje se veruje da se trenutno nalaze van Evrope.

Navodni sukob i zahtev za odštetu

Prema nezvaničnim informacijama, Mario je pre izvesnog vremena navodno fizički napao Luku K., nakon čega je, kako se tvrdi, tražena odšteta od 50.000 evra kako bi se slučaj zataškao. Mario je navodno odbio takav zahtev.

Policija za sada nije saopštila zvanične detalje o motivu ubistva, niti je potvrdila identitet eventualnih osumnjičenih. Istraga je u toku.

Hronikamagazin.rs