Viši sud u Podgorici osudio je danas Milija Bajramovića na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Šćepana Roganovića i stvaranja kriminalne organizacije.

Presudu je izrekla sutkinja Vesna Kovačević, koja je u obrazloženju navela da je u Roganovića ispaljeno devet hitaca, od kojih ga je šest pogodilo.

Zbog članstva u kriminalnoj organizaciji Dino Ibrahimović osuđen je na pet godina zatvora, Miloš Komar na četiri godine, Igor Vukotić na osam godina, dok su Slavko Radulović i Miloš Gvozdenović osuđeni na po pet godina zatvora.

Marko Radović osuđen je na jedinstvenu kaznu od šest godina zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i članstva u kriminalnoj organizaciji.

Sud je odbio optužbu protiv svedoka saradnika Miloša Đuričkovića.

U obrazloženju presude navedeno je da iskaz svedoka saradnika potvrđuje da je Bajramović bio neposredni izvršilac ubistva Roganovića, odnosno osoba koja je pucala u njega, a zatim pobegla uz stepenice Kanli kule u Herceg Novom.

U ovom predmetu spojena su dva krivična postupka. Specijalno državno tužilaštvo je u oktobru 2020. godine podiglo optužnicu protiv Krsta Vujića, Milija Bajramovića, Igora Glavaša, Dina Ibrahimovića i Miloša Komara zbog ubistva Šćepana Roganovića i stvaranja kriminalne organizacije.

Prema navodima optužnice, Vujić je tokom 2019. godine organizovao kriminalnu grupu čiji su članovi, između ostalih, bili Bajramović, Glavaš, Ibrahimović i Komar, sa ciljem izvršenja teških ubistava i drugih krivičnih dela.

Tužilaštvo je tvrdilo da su Vujić, Đuričković, Bajramović i Glavaš 13. februara 2020. godine, po prethodnom dogovoru i sa jasno podeljenim ulogama, učestvovali u ubistvu Roganovića u Herceg Novom.

Drugom optužnicom, podignutom u septembru 2023. godine, obuhvaćeni su Igor Vukotić, Slavko Radulović, Miloš Gvozdenović i Marko Radović, kojima je na teret stavljeno članstvo u istoj kriminalnoj organizaciji. Radović je dodatno optužen i za nedozvoljeno držanje oružja.

Bajramović je bio u bekstvu do maja ove godine, kada je uhapšen u italijanskom Riminiju po međunarodnoj poternici raspisanoj radi njegovog privođenja zbog sumnje da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije, teškom ubistvu i nedozvoljenom držanju oružja.

Krsto Vujić, koji je prema optužnici označen kao organizator kriminalne organizacije, u međuvremenu je ubijen u Barseloni.

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