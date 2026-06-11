Španski istražitelji veruju da je muškarac koji je juče oko 10 sati ujutru ubijen u centru Barselone likvidiran u obračunu kavačkog i škaljskog klana! Kako prenose mediji, sumnja se da je ovaj vatreni obračun povezan sa ubistvom Beograđanina Marija Đ., koje se dogodilo u istom gradu u nedelju.

- Identitet muškarca koji je juče ubijen preko puta počasnog konzulata Crne Gore još uvek se utvrđuje. Sumnja se da je njegova likvidacija nastavak obračuna kavačkog i škaljarskog klana - prenose španski mediji navodeći da je istraga u toku i da "predstoji još puno rada na utvrđivanju svih okolnosti i motiva zločina".

Ubica, kog su snimile sigurnosne kamere, prišao je žrtvi naočigled brojnih prolaznika i u sred dana mu s leđa ispalio hitac u potiljak, a potom pobegao s mesta zločina. Pištolj, mobilni telefon i biciklistička kaciga koje je nosio, pronađeni su kod autobuske stanice.

- Žrtva starosti oko 40 godina preminula je na licu mesta. Način na koji je egzekucija izvršena, samo jedan hitac iz neposredne blizine, u sred dana, pred brojnim svedocima, navodi katalonsku policiju da sumnja da je reč o nastavku obračuna pripadnika kavačkog i škaljarskog klana, koji u Kataloniji vode crnogorske kriminalne grupe - prenose mediji.

I novinar Anhel Moja izjavio je za španske medije da istražitelji veruju da je reč o obračunu dva klana iz Crne Gore koji "kontrolišu 30 procenata evropske trgovine kokainom". Kako je podsetio, muškarac je prišao žrtvi i bez reči mu ispalio hitac u glavu.

- Jasno je da je u pitanju likvidacija koju je izvršio plaćeni ubica, koji je takođe ostavio svoj mobilni telefon i pištolj na obližnjoj autobuskoj stanici, pošto ih je policija kasnije pronašla. Pištolj su koristili samo za taj zločin - naveo je on i dodao da su u toku provere mobilnog telefona, kako bi se u utvrdilo da li u njemu eventualno postoje podaci koji bi mogli da pomognu tokom istrage.

Ovaj novinar, u tv emisiji izjavio je i da je "ključno to što se ubistvo dogodilo tačno ispred crnogorskog konzulata".

- Reč je o mestu koje se dovodi u vezu sa poreklom dve bande koje se već godinu dana obračunavaju u Barsleoni - zaključio je on.

U prethodnih 11 meseci, podsetimo, na ulicama Barselone dogodilo se najmanje šest vatrenih obračuna koji se dovode u vezu sa pripadnicima dva zaraćena klana.

U nedelju, podsetimo, ubijen je Mario Đ.. Napadač za kojim se traga, u njege je isprazio ceo šaržer iz automatskog oružja i potom pobegao s lica mesta. Stanari zgrade u čijem se dvorištu zločin dogodio opisali su ubicu visokog oko 180 centimetara, starog oko 30 godina.