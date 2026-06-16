Katalonska policija identifikovala je muškarca koji je 10. juna ubijen ispred kancelarije Nacionalne policije u Barseloni. Iako su pojedini mediji u početku navodili da je reč o muškarcu poreklom iz Dablina, naknadnom istragom utvrđeno je da je žrtva državljanin Srbije za kojim je bila raspisana evropska poternica po nalogu belgijskih vlasti.

Prema pisanju španskih medija, ubijeni se godinama kretao po Evropi koristeći falsifikovana dokumenta, što je značajno otežalo proces identifikacije. Istražitelji su zbog toga zatražili pomoć Interpola, kojem su dostavili otiske prstiju žrtve radi provere u međunarodnim bazama podataka.

Ubijen hicem u glavu

Zločin se dogodio 10. juna oko 9.50 časova, kada je nepoznati napadač prišao muškarcu s leđa i ispalio mu hitac u glavu ispred zgrade Nacionalne policije u Barseloni.

Snimci nadzornih kamera prikazuju osumnjičenog obučenog u belu majicu, braon kratke pantalone i crne patike. Na sebi je imao ranac i crnu torbicu oko struka.

Očevici su ispričali da su u prvi mah pomislili da je reč o petardi ili pucanju automobilske gume.

– Mislili smo da je petarda ili da je pukla automobilska guma – rekla je devojka koja je u trenutku pucnjave sedela u obližnjem kafiću.

Nakon što su čuli snažan prasak, prolaznici su se okrenuli i ugledali muškarca kako nepomično leži na zemlji.

Ubica pobegao peške

Prema navodima svedoka, napadač je nakon pucnja pobegao peške, dok su građani u panici tražili zaklon u okolnim lokalima.

Istraga je utvrdila da je osumnjičeni napustio mesto zločina preko ulice Granada del Penedes, zatim prošao kroz prolaz Hulijan Romea i stigao do ulice Gala Plasidija.

Na autobuskom stajalištu ostavio je pištolj sakriven ispod biciklističke kacige. Oružje je kasnije pronašao jedan prolaznik, koji je o tome obavestio policiju.

Istražitelji veruju da je reč o istoj kacigi koju je napadač nosio na snimcima sa nadzornih kamera.

Svedok opisao egzekuciju

Jedan od očevidaca izjavio je da je video kako ubica prilazi žrtvi s leđa i puca joj u glavu.

Prema njegovim rečima, napadač je potom prišao telu kao da namerava da ispali još jedan hitac, ali je od toga odustao kada je shvatio da je žrtva već mrtva.

Motiv likvidacije za sada nije poznat, a katalonska policija nastavlja intenzivnu potragu za osumnjičenim i proverava da li je ubistvo povezano sa kriminalnim obračunima na međunarodnom nivou.

Alo/Blic