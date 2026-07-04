Gostujući kod Krune Une Mitrović u emisiji "Puls Srbije", Savo Štrbac govorio je o odluci Ustavnog suda Hrvatske kojom je usvojena ustavna tužba braće Slobodana i Milana Berića iz Beograda.

Kako je naveo, toj odluci prethodio je dugogodišnji pravni postupak pred hrvatskim i međunarodnim institucijama.

– Ovo je, mislim, deseta odluka različitih sudova, hrvatskih i međunarodnih. Do sada su svi redovni sudovi u Hrvatskoj odbijali tužbeni zahtev braće Berić za naknadu štete zbog ubistva njihovih roditelja, uz obrazloženje da je nastupila zastarelost potraživanja – rekao je Štrbac.

On je objasnio da, prema hrvatskom zakonodavstvu, zastarelost ne postoji samo u slučajevima kada postoji pravosnažna presuda za ratni zločin.

– Ako postoji osuđujuća presuda za ratni zločin, nema zastarelosti ni za krivično delo ni za naknadu štete. Međutim, kada takve presude nema, sudovi odbijaju zahteve pozivajući se na zastarelost – rekao je.

Dodao je da su se zbog toga 2017. godine obratili Evropskom sudu za ljudska prava, tvrdeći da Hrvatska nije sprovela delotvornu istragu.

Tvrdnje o slučaju Uzdolje

Govoreći o ubistvu sedmoro starijih srpskih civila u selu Uzdolje kod Knina 6. avgusta 1995. godine, Štrbac je izneo tvrdnje da hrvatske institucije nikada nisu ispitale navode koji se odnose na Marka Perkovića Tompsona i njegovog brata Dražena.

Prema njegovim rečima, jedna svedokinja je tokom više postupaka pred hrvatskim i srpskim sudovima, kao i pred međunarodnim institucijama, davala identičan iskaz.

Štrbac tvrdi da je svedokinja ispričala kako su grupu srpskih civila zarobila trojica pripadnika hrvatskih snaga, od kojih su dvojica, prema njenim rečima, postupala korektno, dok je treći ostao sa starijim ljudima.

– Jedan od vojnika joj je, prema njenom iskazu, rekao: "Znaš li za pevača Tompsona? Ovo ti je njegov brat. Da je on ovde, ne bi smela ni da zucneš" – rekao je Štrbac.

On je dodao da je svedokinja kasnije, kako tvrdi, u kampu UNPROFOR-a videla fotografiju Marka Perkovića Tompsona i zaključila da veoma liči na čoveka kojeg je videla tog dana.

Poziv na istragu

Štrbac je izjavio da se, prema njegovim tvrdnjama, u dokumentaciji koja je razmatrana pred Ustavnim sudom Hrvatske navodi da su Marko Perković Tompson i njegov brat Dražen bili pripadnici iste jedinice koja se nalazila na tom području tokom akcije.

– Tompsona, iako to piše u njihovim dokumentima, niko nikada nije ni pitao gde je bio tog dana. Mi odavde poručujemo hrvatskim institucijama da utvrde da li je u pitanju bio on ili njegov brat, jer smatramo da postoje okolnosti koje zahtevaju ozbiljnu istragu – rekao je Štrbac.

On je ocenio i da hrvatski mediji, prema njegovom mišljenju, izbegavaju da prenose ove navode zbog statusa koji Marko Perković Tompson ima u hrvatskoj javnosti.

Štrbac je tokom gostovanja izneo tvrdnje o tome kako, prema njegovom mišljenju, pojedini navodi iz iskaza svedoka u slučaju Uzdolje nikada nisu bili predmet adekvatne istrage. Ove tvrdnje predstavljaju njegov stav iznet u emisiji, dok nadležne hrvatske institucije nisu iznele nove informacije koje bi potvrdile ili opovrgle ove navode.

(Kurir)