Nesvakidašnje crvenilo na nebu zabeleženo je tokom velikih svečanosti održanih duž Istočne reke i njujorške luke, gde su organizovane parade istorijskih jedrenjaka, vazduhoplovne demonstracije i drugi programi povodom 250 godina američke nezavisnosti.

Fotografije Menhetna i Kipa slobode obasjanih crvenkastim odsjajem ubrzo su preplavile društvene mreže.

Mnogi korisnici opisivali su prizor kao "krvavocrveno nebo", dok su pojedini tvrdili da je reč o "zloslutnom znaku", povezujući ga sa aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Stručnjaci objasnili fenomen

Meteorolozi i stručnjaci za atmosferu navode da neobična boja neba ima potpuno prirodno objašnjenje.

Reč je o optičkom efektu poznatom kao Rejlijevo rasejanje svetlosti. Tokom zalaska Sunca, svetlost prolazi kroz deblji sloj Zemljine atmosfere, pri čemu se plavi i ljubičasti zraci raspršuju, dok do posmatrača dopiru uglavnom crveni i narandžasti tonovi.

Na intenzitet crvene boje dodatno utiču sitne čestice u vazduhu, poput vlage, smoga, prašine ili dima, koje pojačavaju crveni deo svetlosnog spektra.

Jubilej okupio milione ljudi

Uprkos brojnim komentarima na društvenim mrežama, proslava 250 godina američke nezavisnosti nastavljena je prema planu.

Manifestacija je obuhvatila paradu više od 60 međunarodnih jedrenjaka, prisustvo vojnih brodova i niz drugih svečanosti.

Prema procenama organizatora i ekonomskih udruženja, događaji u Njujorku mogli bi gradu da donesu oko 2,85 milijardi dolara prihoda i privuku približno 10 miliona posetilaca.

Iako je neobična boja neba izazvala brojne spekulacije na društvenim mrežama, stručnjaci ističu da je reč o prirodnom atmosferskom fenomenu koji se povremeno javlja tokom zalaska Sunca kada su uslovi u atmosferi pogodni za intenzivnije rasipanje svetlosti.