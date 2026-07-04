Na društvenoj mreži X objavljen je snimak sa protesta protiv AfD-a u Erfurtu, na kojem se vidi kako pripadnici policije silom potiskuju demonstrante.

Na snimku se može videti da policajci koriste pendreke i zadaju udarce demonstrantima dok pokušavaju da uklone blokadu i uspostave prolaz.

Autor objave uz video napisao je:

"Tirinška policija zaustavlja Antifa masu u Erfurtu. Tako izgleda 'push back'."

Protest obeležen sukobima

Protesti protiv kongresa AfD-a protekli su uz više incidenata između demonstranata i policije.

Snimak intervencije brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne komentare. Jedni smatraju da je policija upotrebila prekomernu silu, dok drugi ocenjuju da je reagovala kako bi uklonila blokadu i uspostavila javni red.