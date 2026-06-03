Na auto-putu Beograd–Niš, odmah nakon isključenja za Jagodinu u smeru ka Nišu, došlo je do ozbiljnog incidenta kada se zapalio kamion.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa lica mesta na kome se vidi vozilo u plamenu.

Zbog ovog incidenta saobraćaj se odvija otežano, a na ovoj deonici već počinje da se stvara veliki zastoj. Vozačima se savetuje ogroman oprez i strpljenje, ili korišćenje alternativnih pravaca ukoliko je to moguće.

Detalji o uzroku požara, kao i informacije o povređenima za sada nisu poznati.

BONUS VIDEO: