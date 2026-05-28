Na ulazu u Sivac iz pravca Kljajićeva danas je došlo do velikog požara kada se zapalio šleper, kojeg je u kratkom roku gotovo celog zahvatila vatra. Gust crni dim nadvio se nad putem i bio je vidljiv kilometrima daleko, dok su vozači usporavali u šoku prolazeći pored buktinje.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, vatra je izbila iznenada, nakon čega je plamen zahvatio kabinu i deo prikolice. Na teren su odmah upućene vatrogasno-spasilačke ekipe.

Zbog požara se saobraćaj na ovoj deonici odvija otežano, a vozačima se savetuje dodatni oprez.

- Šleper gori između Sivca i Kljajićeva, na ulazu u Sivac u opštini Kula. Dim se vidi sa velike udaljenosti - rekao je za RINU očevidac koji se zatekao na licu mesta.

Zasad nema zvaničnih informacija o eventualno povređenima niti o uzroku požara.

