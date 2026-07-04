Obraćajući se okupljenima u Bratuncu, Mesarović je istakla da se na ovom mestu odaje pošta za 3.267 stradalih srpskih civila i boraca i da se njihova žrtva nikada ne sme prepustiti zaboravu.

– Stojimo ovde na mučeničkoj zemlji Srednjeg Podrinja i Birča, sakupljeni u molitvi, bolu i poštovanju. Stojimo pred imenima 3.267 stradalih srpskih civila i boraca. Huka Drine i tišina spaljenih sela opominju nas da zločin nikada ne sme biti prekriven velom zaborava – rekla je Mesarović.

Ona je naglasila da je ovaj kraj vekovima bio mesto velikih stradanja srpskog naroda.

– Od logora u Doboju u Prvom svetskom ratu, preko zločina u Drugom svetskom ratu, pa sve do Odbrambeno-otadžbinskog rata, srpski narod je ovde uvek plaćao najveću cenu za svoje postojanje – poručila je.

"Ubistvo 47 dece je neoprostiv greh"

Mesarović je podsetila da je tokom rata više od 150 srpskih sela sravnjeno sa zemljom i ocenila da pravda za počinjene zločine još nije zadovoljena.

Kako je navela, spaljivana su i pljačkana sela u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku, Milićima, Vlasenici i Osmacima, dok su žrtve bili civili koji su želeli da ostanu na svojim ognjištima.

Posebno je istakla stradanje dece.

– Poseban i neoprostiv greh predstavlja ubistvo 47 nevine dece čije nas fotografije i danas gledaju i pitaju da li će njihova žrtva biti uzaludna – rekla je Mesarović.

Dodala je da srpski narod nema pravo da ćuti.

– Ne dolazimo u Bratunac samo da brojimo žrtve, već da sačuvamo sećanje, jer narod koji pamti svoje mučenike ostaje u zajednici sa Bogom i istinom – istakla je.

Na kraju obraćanja poručila je da je obaveza svih da prenose istinu budućim generacijama.

– Neka je večna slava svim nevino stradalim srpskim mučenicima u Srednjem Podrinju i Birču. Naš zavet je da čuvamo Republiku Srbiju, Republiku Srpsku, mir i slobodu, i da pamtimo da se u Bratunac ne zove, već se u Bratunac ide – rekla je Mesarović.

Centralna komemoracija održana je povodom 34 godine od stradanja 3.267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča u periodu od 1992. do 1995. godine, pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

Pomen je organizovan u znak sećanja na Petrovdan 1992. godine, kada je u selima oko Srebrenice i Bratunca ubijeno 69 civila i vojnika, dok su 22 osobe zarobljene i nijedna nije preživela.

U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.

Komemoracija u Bratuncu održava se svake godine u znak sećanja na srpske civile i vojnike stradale tokom rata u Bosni i Hercegovini. Državni zvaničnici Srbije i Republike Srpske poručuju da očuvanje sećanja na žrtve i insistiranje na utvrđivanju odgovornosti predstavljaju važan deo kulture sećanja.