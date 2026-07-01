Zagrebačka policija, u saradnji sa Carinskom upravom, zaustavila je distribuciju sumnjive pošiljke koja je sadržala 400 kilograma testosterona, steroida i anastrozola, zabranjenih supstanci u sportu, saopštila je danas Policijska uprava Zagreba (PUZ).

Policija je navela da sprovodi krivičnu istragu protiv za sada nepoznatog počinioca ili više njih zbog sumnje da su počinili krivično delo neovlašćene proizvodnje i prometa supstanci zabranjenih u sportu, prenosi Hina.

Tokom istrage pronađeno je 332 kilograma testosterona, 66 kilograma steroida, dva kilograma anastrozola i 26.872 komada testosterona u ampulama.

Prema saopštenju, policija je operativnim radom i pretresom poštanske pošiljke, koja se nalazila u prostorijama trgovačkog preduzeća na Peščenici, potvrdila sumnje da dokumentacija pošiljke nije odgovarala sadržaju i da je počinilac nabavio velike količine anaboličkih steroida radi dalje preprodaje krajnjim potrošačima.

Hrvatska policija je navela da je Opštinskom krivičnom državnom tužilaštvu u Zagrebu podneta krivična prijava, kao i da se istraga nastavlja.

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