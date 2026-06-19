Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Policijskom upravom u Nišu i Žandarmerijom, uhapsili su D. M. (1985) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštio je MUP.

Akcija je sprovedena po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Policija je prethodno na području Niša, u prtljažniku automobila marke „daevu”, zaplenila ukupno 67 funkcionalno ispravnih ručnih bombi.

Zaplenjena su i dva ručna raketna bacača i dve automatske puške.

Sumnja se da je D. M. navedeno oružje i eksplozivne materije namenio za dalju prodaju na crnom tržištu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

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