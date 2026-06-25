Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa Policijskom upravom u Užicu i Regionalnim centrom granične policije prema Bosni i Hercegovini, SGP Kotroman, uhapsili su državljanina BiH D. B. (31), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.

Pripadnici granične policije su u mestu Jablanica na Zlatiboru, prilikom kontrole teretnog vozila marke „mercedes“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 2.469 kilograma svežeg junećeg mesa, vrednosti 1.975.200 dinara, bez dokaza o poreklu i kvalitetu.

Veterinarska inspekcija oduzela je meso koje će biti uništeno. D. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu.