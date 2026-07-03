Na zvaničnom sajtu Interpola objavljeno je da se zbog sumnje na umešanost u pokušaj ubistva traga za Anastasijom Berezovskom, državljankom Ukrajine.

Prema dostupnim podacima, Berezovska ima 39 godina, tamnu kosu, govori nemački jezik i na desnoj ruci ima tetovažu zmije.

Kako prenose mediji, istražitelji su do nje došli analizom snimaka sigurnosnih kamera, na kojima je navodno zabeležena tri dana pre eksplozije dok je obilazila lokaciju na kojoj je kasnije izveden napad.

Koristila lažni identitet

Navodi se da je poređenjem video-snimaka i policijskih baza utvrđeno da je osumnjičena boravila u policijskoj stanici u Mentonu, u Francuskoj, gde je preuzela automobil koji je prethodno bio uklonjen zbog neplaćenog parkinga.

Prema pisanju medija, tom prilikom koristila je dokumenta izdata na tuđe ime.

Nakon eksplozije, kako se navodi, pobegla je preko francuske opštine Bosolej, a njen dalji pravac kretanja za sada nije poznat.

Teške posledice eksplozije

Bomba, koja je prema navodima medija bila sakrivena u rancu, eksplodirala je 29. juna na ulazu u dom Vadima Jermolajeva u Monaku.

Prema dostupnim informacijama, Jermolajev je zadobio teške povrede, njegova partnerka Ana Nasobina ostala je bez obe noge, dok je njihov trinaestogodišnji sin povređen i zadobio opekotine.

Pojedini mediji preneli su i tvrdnje pokreta „Stop Grejv“ o mogućem nalogodavcu napada, ali te informacije nisu zvanično potvrđene.

Ko je Vadim Jermolajev?

Vadim Jermolajev je osnivač kompanije „Alef“ i jedan od poznatijih investitora u sektor nekretnina u Dnjepropetrovsku.

Magazin Forbes ga je ranije više puta uvrštavao među najbogatije Ukrajince.

Prema navodima medija, odrekao se ukrajinskog državljanstva i zadržao kiparski pasoš, dok mu je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski 2023. godine uveo lične sankcije u trajanju od deset godina.

Istraga pokušaja ubistva u Monaku i dalje traje, a objavljivanje identiteta i opisa osumnjičene deo je međunarodne potrage koju koordinira Interpol.

Napad na Jermolajeva izazvao je veliku pažnju zbog njegovog poslovnog i političkog značaja, dok međunarodne policijske službe nastavljaju potragu za osobama koje se dovode u vezu sa eksplozijom.

Izvor: Interpol, Sputnjik