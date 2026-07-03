Sedamdesetpetogodišnji muškarac koji se prekrstio da se zove Deda Mraz (Santa Claus) uhapšen je u Nju Orleansu dok je pokušavao da se sastane sa petnaestogodišnjim dečakom radi se*sa.

Osumnjičeni, ranije poznat kao Džordž Kvigli, legalno je promenio ime u Deda Mraz i bukvalno i liči na njega. Lokalnoj javnosti je i bio poznat i privlačio je pažnju svojim izgledom.

Deda Mraz je započeo razgovor sa petnaestogodišnjakom na Grindru (mreži za upoznavanje) . Pričao je o tuširanju sa tinejdžerom i upuštanju u razne se*sualne radnje.

Naravno, petnaestogodišnji dečak je zapravo bio tajni policijski detektiv.

Deda Mraz je dogovorio sastanak sa dečakom i stigao je na njihov sastanak u crvenoj majici, crvenoj jakni i crvenim pantalonama, sa punom belom bradom Deda Mraza.

Policija je saopštila: „Njegov fizički izgled ukazuje na to da zaista preuzima ličnost Deda Mraza, što je alarmantno s obzirom na to da je pokušavao da ima se*s sa dečakom.“

Deda Mraz je uhapšen i optužen za navođenje maloletnika i nepristojno ponašanje sa maloletnikom. Zaista loš Deda Mraz!

Zabrinjavajuće je to što su istražitelji otkrili i slike koje pokazuju da je čovek u nekom trenutku radio kao „Deda Mraz“ u tržnim centrima i slično, iako nema prethodnih krivičnih osuda pod svojim sadašnjim ili prethodnim imenom.

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